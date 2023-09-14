طقس ما بعد العاصفة دانيال.. الأرصاد تعلن توقعات اليوم ودرجات الحرارة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
-
-
عرض 29 صورة
-
عرض 29 صورة
كتب- محمد نصار:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء تأثر مصر بالعاصفة دانيال قادمة من ليبيا.
وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد غطاء سحابي يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.
وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، فهي كما يلي:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية 30 درجة مئوية.
- جنوب سيناء 36 درجة مئوية.
- شمال الصعيد 35 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.
سوق مصراوى
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: