طقس ما بعد العاصفة دانيال.. الأرصاد تعلن توقعات اليوم ودرجات الحرارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء تأثر مصر بالعاصفة دانيال قادمة من ليبيا.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد غطاء سحابي يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، فهي كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 30 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 36 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 35 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.