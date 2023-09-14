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طقس ما بعد العاصفة دانيال.. الأرصاد تعلن توقعات اليوم ودرجات الحرارة

11:16 ص الخميس 14 سبتمبر 2023
  • عرض 29 صورة
    تأثير العاصفة دانيال في كفر الشيخ
  • عرض 29 صورة
    تأثير العاصفة دانيال في كفر الشيخ
  • عرض 29 صورة
    تأثير العاصفة دانيال في كفر الشيخ
  • عرض 29 صورة
    تأثير العاصفة دانيال في كفر الشيخ
  • عرض 29 صورة
    تأثير العاصفة دانيال في كفر الشيخ
  • عرض 29 صورة
    تأثير العاصفة دانيال في كفر الشيخ
  • عرض 29 صورة
    تأثير العاصفة دانيال في كفر الشيخ
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال تصل البحيرة (3)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال تصل البحيرة (10)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال تصل البحيرة (8)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال تصل البحيرة (7)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
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    العاصفة دانيال في الإسكندرية
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    العاصفة دانيال (4)
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    العاصفة دانيال (2)
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    العاصفة دانيال (3)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال على شواطئ الإسكندرية (1)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال على شواطئ الإسكندرية (7)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال على شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال على شواطئ الإسكندرية (9)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال على شواطئ الإسكندرية (11)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال على شواطئ الإسكندرية (13)
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
  • عرض 29 صورة
    العاصفة دانيال في الإسكندرية
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء تأثر مصر بالعاصفة دانيال قادمة من ليبيا.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد غطاء سحابي يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، فهي كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 30 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 36 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 35 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

سوق مصراوى

العاصفة دانيال درجات الحرارة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

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