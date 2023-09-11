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BBC

الأتربة تصل القاهرة وتؤثر على الرؤية الأفقية.. صور

03:44 م الإثنين 11 سبتمبر 2023
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كتب-أحمد مسعد:

سيطرت الأتربة قبل قليل على سماء مدينة المعادي في محافظة القاهرة.

ورصدت عدسة مصراوي تأثير الأتربة في الهواء بنطاق منطقة المعادي، والتي نتج عنها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية قبل ساعة من الىن، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود رمال مثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية (سيوة - مطروح - العلمين - الإسكندرية).

ويصاحب هذه الرمال المثارة انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الأرصاد أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.​

سوق مصراوى

الطقس الأتربة محافظة القاهرة سقوط أمطار

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