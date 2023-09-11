صور.. افتتاح معرض "أيادي مصر" ببني سويف

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض منتجات "أيادي مصر" ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها.

وتفقد الوزير والمحافظ منتجات المعرض الذي أقيم بقاعة ديوان عام المحافظة، وتبادلا الحوار مع عدد من منتجي وأصحاب الحرف اليدوية من الفتيات والشباب المتدربين، وشاهدا عروضا متنوعة من منتجاتهم اليدوية التي شملت م​جموعة من مشروعات تنمية المرأة الريفية والأسر المنتجة التي ترعاها مديرية التضامن الاجتماعي، من منتجات الصناعات الحرف اليدوية والتراثية عبارة مشغولات متنوعة تحمل الطابع والفلكلور الشعبي لبني سويف كجزء أصيل من تاريخ وعراقة مصر على مر العصور.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، ووجه وزير التنمية المحلية بزيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة على منصة "أيادي مصر" من محافظة بني سويف.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام ورعاية الرئيس السيسي لمنصة "أيادي مصر" لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن النهوض بالمرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا يأتي ضمن محاور وخطة عمل الوزارة في جميع المحافظات المصرية.

ولفت إلى أهمية التوسع في تلك المعارض سواءً داخل المحافظات أو خارجها بهدف التشجيع على تلك الأعمال من خلال المساهمة في تسويق المنتجات، مثمنا الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية وخاصة مبادرة " أيادي مصر" والتي تحظى برعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها عنوانا للهوية المصرية وقاطرة التنمية المستدامة والشاملة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهري ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وتوفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك".

وأشاد محافظ بني سويف بالمشروع الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أن الاتجاه نحو إحياء وتنشيط والنهوض بالحرف اليدوية والتراثية يمثل توجها قوميا ترعاه القيادة السياسية، وأنه نظرا لأهمية هذا القطاع تم إدراجه ضمن قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة الأولى على مستوى محافظات مصر التي تم إعدادها وأصبحت المظلة المحلية التي يتم من خلالها تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في إطار "رؤية مصر 2030" التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على دعم المحافظة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية والتنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة توفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

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