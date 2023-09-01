بقرار بابوي.. الأنبا مرقس يدير شئون دير برسوم العريان

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وزير الأوقاف: أولى الناس برسول الله يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة

كتب- إسلام لطفي:

قرَّر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بإدارة شئون دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة والتعامل على جميع الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية.

وجاء القرار بناء على متابعة البابا لشئون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد القديس الأنبا برسوم العريان.

وقف التعاملات الإدارية والمالية والرعوية

وكان قد أصدر البابا تواضروس قرارًا بوقف أي تعاملات إدارية أو مالية أو رعوية مع الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها مع بداية عام 2023، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها.

وتضمَّن القرار أنَّ تشارك اللجنة المالية مع الأب الوكيل في تصريف أمور الإيبارشية بعدة بنود حتى إشعار آخر.

وشمل القرار:

- تفعيل لائحة المجمع المقدس وبالأخص تعيين لجان الكنيسة على أن يتم الاستعانة من اللجان القديمة بتعيين استشاري للاستفادة من خبرتهم، وذلك طبقًا لتقرير اللجنة المالية إذا تراءت لها صفة الأمانة والاستخدام الصحيح لأموال الكنيسة.

- جميع الإيرادات تصب داخل خزينة الكنيسة والصرف على أعمال وأنشطة من خلال كشوف معتمدة طبقًا لما أعدته اللجنة المالية للمطرانية من لائحة مالية وطرق الصرف والتوجيه المحاسبي.

- إعداد موقف مالي كل ثلاثة أشهر على أن يراجع ويعتمد من اللجنة المالية للمطرانية.

- يمنع منعًا باتًّا على أي كنيسة أو مستشفى تابعة للكنيسة طبع أي دفاتر تحصيل إيرادات إلا من خلال المطرانية وبمتابعة اللجنة المالية.

- فتح حساب بنكي لكل كنيسة مع عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة داخل خزينة الكنيسة إلا في حدود المصروفات الأسبوعية ويتم تحديد المبلغ بين لجنة الكنيسة والكاهن المسئول تحت إشراف اللجنة المالية للمطرانية.

- يتم تعيين أمناء الصناديق للكنائس من المحاسبين أو تعيين مساعد لهم من المحاسبين وذلك لتوحيد الفكر والعمل المحاسبي لمطرانية وخاصة اللجنة المالية تعمل الآن على إنشاء برنامج محاسبي موحد ولا يستطيع العمل عليه إلا محاسب متخصص.

تعيين لجان خاصة تحت إشراف الأب الكاهن المسئول.​

كما أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا خلال أغسطس 2023 بإلغاء التوكيلات والتفويضات مع الأنبا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصرة، بعد أن صدر قرارًا خلال ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ بمنع التعاملات المالية معه.

ونص القرار الجديد الصادر بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ على: بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس تقرر إلغاء جميـع الـتـوكيلات بكافة أنواعها والتفويضـات الصادرة مـن الأنبـا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصـرة وبـالميلاد فـؤاد عـوض عـربـان عـوض رقـم قـومي ٢٤١٠٦٠٨٢١۰۰۳۹۷ في جميـع الإجـراءات الناقلـة للملكيـة كالتنــازل والبيع والهبة وكل التصرفات.

وأضاف القرار: إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الخاصة بحسابات الايبارشية (حلوان - مايو - المعصرة - وتوابعهم) وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية.