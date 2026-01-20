إعلان

رئيس "النواب" يستقبل رئيس البرلمان العربي لتعزيز التعاون

كتب : مصراوي

05:45 م 20/01/2026
    رئيس النواب يستقبل رئيس البرلمان العربي
كتب- نشأت علي:
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.
في مستهل اللقاء، تقدم رئيس البرلمان العربي، بالتهنئة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على نيله ثقة أعضاء مجلس النواب المصري لتولي رئاسة المجلس، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على توطيد أسس التعاون الراسخ بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية، وتحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم.
كما ثمّن رئيس البرلمان العربي الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل البرلمان العربي، والذي يعبّر بجلاء عن الدور المحوري والرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك على كافة مستوياته.
من جانبه، عبر المستشار هشام بدوي، عن بالغ تقديره لتهنئة رئيس البرلمان العربي، مشيدًا بجهود البرلمان العربي في دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، ومؤكدًا حرص مجلس النواب على دعم عمل البرلمان العربي، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به الأمة العربية.

