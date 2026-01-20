تشغيل قطارات مختلطة "نوم - جلوس" بين القاهرة وأسوان فبراير المقبل

وزير الأوقاف يصطحب وفود مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية" لمسجد مصر الكبير

أصدرت الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكك الحديدية، تعليمات بشأن تشغيل قطاري 1090 - 1091 (خدمة جديدة) مختلط (نوم/ جلوس) ما بين القاهرة/ أسوان وبالعكس.

وتضمن القرار، الذي حصل مصراوي عليه، تشغيل قطاري 1090 - 1091 مختلط (نوم/ جلوس) خدمة جديدة ما بين محطتي القاهرة/ أسوان وبالعكس 1 اعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/٢/٧ يتم تشغيل قطار مختلط نوم/ جلوس رقم 1090 خدمة جديدة ما بين محطتي القاهرة وأسوان.

واعتبارًا من يوم ٢٠٢٦/٢/٨ يتم تشغيل قطار مختلط نوم/ جلوس رقم 1091 خدمة جديدة ما بين محطتي أسوان والقاهرة.

ويتم الحجز على عربات النوم بمعرفة شركة أبيلا، ويتم الحجز على العربات الأولى الـ PREMIUM بمعرفة الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء.