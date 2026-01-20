إعلان

الأرصاد: منخفض "غرب المتوسط" يؤثر على حالة الطقس بهذه الدول

كتب : أحمد العش

06:20 م 20/01/2026

الطقس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة ببعض الدول ضمن سلسلة منشوراتها عن حالة الطقس حول العالم، موضحة أن ليبيا تتأثر برياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

وأشارت "الهيئة"، خلال بيانها، إلى أن تونس تشهد تأثيرات رياح قوية يصاحبها اضطراب في حركة الملاحة البحرية، إلى جانب سقوط أمطار على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الأوضاع الجوية ترجع إلى وجود منخفض متعمق على غرب البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد متعمق.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية عاصفة ترابية

