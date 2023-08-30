الإضراب الثالث.. صحفيو BBC: مستمرون في تحركاتنا لإيقاف حالة التمييز ضدنا - صور

السيسي يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي.. ماذا دار في اللقاء؟

كتب- إسلام لطفي:

​تصوير: نادر نبيل:

نظم العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا، بعد انتهاء ١٠ أيام مدة إضرابهم عن العمل بسبب تدني رواتبهم والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم، حسب وصفهم.

وأكد العاملون استمرار تحركاتهم على جميع الأصعدة والمستويات لإيقاف حالة التمييز التي تمارسها إدارة المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية.

وأضرب العاملون بمكتب القاهرة للمرة الثالثة، لمدة عشرة أيام، انتهت اليوم الأربعاء، توقفت فيها إدارة المؤسسة عند عروض لا ترتقي لأقل من الحدود الدنيا لبداية أي تفاوض في استمرار واضح لسياسة التعنت والتمييز التي تنتهجها المؤسسة ضد العاملين بمكتب القاهرة.

وذكروا: وإننا إذ نعلن تمسكنا بمطالبنا فإننا نؤكد على أننا منفتحون على أي حل جاد ترعاه نقابة الصحفيين يكفل تحقيق هذه المطالب على أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة قبل بداية الإضراب القادم والذي تم تقديم اخطار قانوني به لكل الأطراف، كما نؤكد استمرارنا في السعي بكل الطرق من أجل نيل حقوقنا المشروعة.