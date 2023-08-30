حياة كريمة: تسليم 71 مشروعا و22 كشكا للفئات الأولي بالرعاية بمحافظة الغربية

الذروة بعد ساعات.. الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية كبري بديوان عام المحافظة وذلك لتسليم 71 مشروعا و22 كشكا للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات مبادرة 600 ألف باب رزق بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

كما قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني بإطلاق قافلة طبية تضم مختلف التخصصات وذلك للكشف وصرف العلاج بالمجان لأهالي رأس الحكمة بمحافظة مرسي مطروح.

وفي محافظة الجيزة سلمت جمعية الأورمان الخيرية ٤٥ كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء مركز العياط بالإضافة إلي توزيع كميات من اللحوم والمواد الغذائية عليهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.