بعد غرق نجل حسن يوسف.. القاتل المجهول أسرع من أي سباح أوليمبي.. بيان مهم من "الأرصاد"

كتب- أحمد السعداوي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن تيارات السحب هي سبب من الأسباب الرئيسية لحالات الغرق التي تحدث؛ وذلك نتيجة لعدم معرفة الناس بها ؛ وأبرزها تيار السحب(rip current) القاتل المجهول.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تيار السحب عبارة عن تيار مائي شديد يتحرك بسرعة كبيرة في اتجاه البحر؛ تتراوح سرعته بين (2.5:0.5) متر في الثانية (أسرع من أي سباح أوليمبي).

ونوهت هيئة الأرصاد بأن تيار السحب يبدأ من عمق متر تقريبًا، ويحدث في معظم الشواطئ الرملية التي بها أمواج مرتفعة؛ حيث إن المياه التي تتدفق مع الأمواج تحتاج إلى أن تعود مرة أخرى إلى البحر فترجع عن طريق أية قناة رملية (تكون المياه بها كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر)، ويأخذ تيار السحب أي شيء في طريقه ويسحبه داخل البحر.

كيف نتعرف على تيارات السحب؟

وأفادت الهيئة أنه قد يظهر الماء أهدأ أو دون أمواج مد أكثر من المناطق المحيطة؛ بمعنى: لا يجب أن يكون الطقس سيئًا حتى تتشكل تيارات السحب، يمكن أن تحدث في أيام صافية وهادئة ومشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة.

وتابعت الهيئة بأنه أحيانًا يظهر الماء معكرًا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة؛ حيث تظهر المياه بلون أغمق مما حولها في أغلب الأحيان.. قد يظهر الزبد المتكون على سطحه بكثافة عن المناطق المحيطة به، مع ملاحظة وجود منطقة ليس بها أمواج على الرغم أن ما يحيط بها من أمواج عن اليمين واليسار؛ نعلم بذلك أن هذه منطقة سحب .

ماذا نفعل لو وقعنا في منطقة سحب؟

أفادت الهيئة أنه يجب أن نهدأ تمامًا، ويجب عدم السباحة باتجاه الشاطئ؛ لأن ذلك سوف يستنفد كامل طاقتك، ومع أول موجة هتنفد قدرتك على المقاومة وسيحدث الغرق.

ما الحل؟

قالت هيئة الأرصاد إن السباحة يجب أن تكون بشكل موازٍ مع الشاطئ؛ حتى تستطيع أن تخرج من منطقة السحب، وبعد ذلك تستطيع أن تسبح مع الأمواج باتجاه الشاطئ.

ويأتي بيان هيئة الأرصاد بعد واقعة غرق عبد الله، نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الأصغر، الذي رحل عن عالمنا، السبت الماضي، غرقًا بالساحل الشمالي.

وكانت الفنانة عفاف شعيب، تحدثت عن تفاصيل الوفاة، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن "الموقف صعب بطريقة غير عادية؛ الله يصبر قلوبهم.. لما الأب والأم بيفقدوا ابنهم بتبقى الحالة صعبة قوي.. ربنا ما يوري حد لا عدو ولا حبيب".

وأضافت الفنانة: "عبدالله بيعوم كويس، ومن نوع الشباب الهادئ المؤدب المحترم.. أنا ماشفتوش غير مرتين تلاتة من مدة طويلة، والولد مابيتكلمش كتير؛ حتى شمس بتقول لي أنا ماكنتش عايزة أروح السنة دي؛ هو اللي قال لي لا لازم نروح قرية بدر السنة دي.. قالت له أجِّلها، فقال لها لأ أنا عايز أروح".

وتابعت الفنانة بشأن تفاصيل يوم الوفاة، نقلًا على لسان الفنان حسن يوسف: من كلام الحاج حسن ليَّ، قال لي هو خرج الساعة 12 الظهر وغاب فترة طويلة، وعمرها ما حصلت، وقعدوا يدوروا عليه؛ فبلغوا البوليس لغاية ما الساعة 3:30 الفجر كده لقوا الجثة عايمة على الشط".

وأضافت شعيب: "هو كان فين طول اليوم ده؟! أنا أعتقد إن هوه نزل المياه، وهما كانوا محذرين إن الموج عالي وماحدش ينزل، ونفذ قضاء الله.. نصيبه كده".

توفي عبدالله، نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن عمر 35 عامًا، غرقًا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، مساء السبت 29 يوليو الماضي، وتم تشييع الجثمان وصلاة الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.