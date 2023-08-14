6 ساعات بالعاصمة الإدارية.. أئمة وواعظات الأوقاف: شكرًا للرئيس السيسي باني الجمهورية الجديدة



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

6 ساعات قضاها ما يقرب من 320 إماما وواعظة، في التجول بالعاصمة الإدارية الجديدة، في زيارة نظمتها وزارة الأوقاف، صباح الاثنين، للتعرف على المعجزة المصرية التي تعبر عن رؤية القائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب ما ذكره الدكتور محمد مختار جمعة في بيان له اليوم.

وحرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على اصطحاب الأئمة للتجول داخل العاصمة الإدارية بداية من العاشرة صباحا وانتهت في الثالثة عصرا، رفقة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

وشاهد أئمة وواعظات الأوقاف، بعض أوجه العظمة المعمارية الحضارية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتمثلة في "قوس النصر وبهو الأعمدة التذكارية، وساحة الشعب، ومسجد ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، ومبنى وزارة الأوقاف".

وأعرب أئمة وواعظات الأوقاف، عن سعادتهم بما لمسوه من نقلة نوعية داخل العاصمة الإدارية، وأكدوا أنه مشروع المستقبل لجمهورية مصر العربية.

ووجه الأئمة والواعظات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الإنجازات التي تحقق على أرض مصر منذ توليه منصبه وحتى الآن، والتي من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أيقونة القرن الـ 21.

وأكد الأئمة والواعظات، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تكتب تاريخا جديدا من الإنجازات، موجهين الشكر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية، وكل من أسهم وأبدع في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد بناء تاريخي شامخ يجمع بين عراقة الماضي وحداثة العصر.

وتعرف الأئمة والواعظات، على نظام وطبيعة العمل داخل مبنى وزارة الأوقاف، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع العاملين بها، وأكدوا أن نُظم الإدارة بالعاصمة تعد نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة.

ووجه الأئمة والواعظات، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحرصه على تنظيم مثل هذه الزيارات، التي تعكس حجم الإنجازات وتوضح الطفرة التي تشهدها مصر في شتى المجالات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسمحت وزارة الأوقاف، للأئمة والواعظات بالتجول داخل أروقة العاصمة الإدارية والتقاط الصور التذكارية فيما بينهم، والذين توعدوا من جانبهم نقل ما شاهده من إنجاز حقيقي لأقاربهم وأبناءهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعبر عن رؤية قائد عظيم وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي باني الجمهورية الجديدة، وتعبر كذلك عن إرادة شعب عظيم صاحب حضارة عظيمة تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ.

ووجه وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة والهيئة الهندسية وكل من شارك في هذا الصرح العملاق.

وحرص وزير الأوقاف، على التقاط الصور التذكارية لوفد الأئمة والواعظات، بعد انتهاء الزيارة، والذين طالبوا بتكرار الزيارات للمشروعات القومية التي توضح حجم الإنجازات في الجمهورية الجديدة.