الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة.. نشاط رياح وارتفاع بالحرارة

ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ.. تحذير عاجل من الأرصاد للمصطافين

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن، طقس الـ72 ساعة القادمة، ليكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، معتدل الحرارة ورطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

أوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة تشهد يوم الجمعة والسبت 11 و 12 أغسطس نشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط بالمناطق الآتية ( العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد)، وسرعة رياح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاح الموج من 2 إلى 2.5 متر.

طقس الجمعة 11 أغسطس 2023

أشارت الآرصاد إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 11 أغسطس 2023، تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س وارتفاع الموج 2.5 إلى 3 متر.

طقس السبت 12 أغسطس

أوضحت الأرصاد أن حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 12 أغسطس، تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واطضراب الملاحة البحري على خليج السويس وسرعة الرياخ من 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج 2 إلى 3 متر.

طقس الأحد 13 أغسطس 2023

أشارت الآرصاد إلى أن حالة الطقس الأحد 13 أغسطس ودرجات الحرارة تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 11 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 12 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 13 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.