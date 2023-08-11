بالرغم من انخفاض الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار الدواجن فى الأسواق؟

كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار الدواجن، ارتفاعا مفاجئا، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 80 جنيها، على الرغم من تراجع أسعار الأعلاف 35%

وكشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام الماضية، رغم تراجع أسعار الأعلاف، موضحاً أن الارتفاع بسبب تغير الأسعار في بورصة الدواجن.

وقال الزينى لـ مصراوى: إن الفترات التي كان يبيع فيها المنتجين بخسارة نتيجة انخفاض القوة الشرائية وارتفاع درجات الحرارة الآن يتم محاولة تعويض الفارق.

وتتراوح اسعار الفراخ البيضاء اليوم ما بين 70 لـ 80 جنيها، بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي ما بين 100 لـ 110 جنيهات.

وعن سبب ارتفاع أسعار البيض، أشار إلى أن البيض كان يباع بأسعار منخفضة وبأقل من التكلفة، ما أثر سلبيًا على المنتجين، ما أدى إلى خروج جزء من صغار المربين من السوق.

وبحسب بيان وزارة الزراعة الصادر الاثنين الماضى، إنه تم الإفراج عن 378 ألف طن من مستلزمات الأعلاف (ذرة وفول صويا) بحوالي 183 مليون دولار، خلال الفترة من 20 يوليو الماضي وحتى 2 أغسطس الجاري، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع البنك المركزي.

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