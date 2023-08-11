نشاط رياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ.. تحذير عاجل من الأرصاد للمصطافين

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة،إذ تشهد البلاد طقس حار رطب بالنهار على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس الجمعة، تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، ويكون معتدل رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وآشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، فيما تكون مثيرة للرمال والأتربة بمناطق من جنوب الصعيد (أسوان – أبو سمبل) على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد إلى أن البلاد تشهد اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر.