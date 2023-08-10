الطقس اليوم.. التحسن مستمر والحرارة تسجل أقل من المعدلات الطبيعية

الأرصاد: متوسط الحرارة في يوليو 2023 الأعلى عالميًا عن أي شهر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، إن درجات الحرارة نهارا بدأت تنخفض وتسجل أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الظل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى وجود مزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الظل على بعض مناطق الجمهورية.