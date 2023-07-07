الإسكان تحدد تكلفة إنشاء متر المباني بالقاهرة والإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 145 الصادر في 5 يوليو سنة 2023، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 564 لسنة 2023، بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني.

نصت المادة الأولي من القرار، على أنه: تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملا أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالآتي:

- 1200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو 2.50 حتى الكيلو 28 على طريق مصر / الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية.

-600 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات.

- 250 جنيها للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة تطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها.

المادة الثانية من القرار جاءت كالتالي:

- تقدر قيمة تكاليف إنشاء المتر الطولي من الأسوار بنسبة 25% من فئة المتر المسطح للمباني، طبقًا للمادة الأولى من هذا القرار.

- تقدر قيمة تكاليف تشطيبات الواجهات الخارجية لعقار قائم بنسبة 5% من فئة المتر المسطح للمباني، طبقا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبا في مساحة الأدوار التي سيتم تشطيب واجهاتها.

- تقدر قيمة تكلفة التعديل أو التدعيم أو الترميم أو كليهما بنسبة 10% من فئة إنشاء المتر المسطح طبقا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبا في مساحة الوحدات التي سيتم تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها.

- تقدر قيمة تكلفة المتر الطولي لسند جوانب الحفر والجار بنسبة 50% من سعر المتر المسطح طبقًا للمادة الأولى من هذا القرار عند الترخيص لأعمال جوانب الحفر فقط.

- تقدر قيمة تكلفة أعمال إنشاء محطات المحمول وما شابهها على أساس فئة المتر المسطح طبقا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبًا في مسطح البرج عند منسوب القاعدة مقاسا من الخارج مضروبًا في ربع الارتفاع الكلى.

- تقدر قيمة تكلفة إنشاء الصوامع وما شابهها على أساس فئة المتر المسطح طبقا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبا في المسطح الأفقي للصومعة وما شابهها عند منسوب القاعدة مقاسا من الخارج مضروبا في ربع الارتفاع الكلى.

