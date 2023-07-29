موجات شديدة الحرارة والرطوبة 90%.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال أغسطس

ارتفاع الرطوبة.. تعرف على خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم

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كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور محمود شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤ بهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم من 3 لـ4 درجات مئوية.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم السبت، إن شهر أغسطس بصفة عامة تتخلله موجات شديدة الحرارة لكن لن تكون بنفس استمرارية الموجة التي حدثت في شهر يوليو.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، أن هذا وفقا لتنبؤات الخرائط والتوقعات الجوية لدى الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتابع: في شهر يوليو تراوحت نسب الرطوبة بين 70 و85% وفي شهر أغسطس ستتراوح بين 85 و90%.

وأشار إلى وجود فرص لتكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية.