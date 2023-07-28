من 4 دول.. البابا تواضروس يلتقي كهنة وخدام كنائس الخليج

كتب- إسلام لطفي:

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بالآباء كهنة وخدام وخادمات كنائس دول الخليج "الإمارات وعُمان والبحرين وقطر".

بدأ اللقاء الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بصلاة افتتاحية، ثم ألقى الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، كلمة قدم فيها الشكر للبابا على حرصه الدائم على الالتقاء بكهنة وخدام كنائس هذه المنطقة من الخليج، ومتابعة أحوال خدمتهم لأبناء الكنيسة القبطية المقيمين هناك.

وأعرب البابا عن سعادته باهتمام كهنة الخليج وأسرهم بإقامة مؤتمرهم السنوي بشكل منتظم في مصر، الأمر الذي يدعم بقوة ارتباطهم بالكنيسة الأم.

ووضع قداسة البابا عنوانًا لكلمته وهو "الخادم سفير المسيح"، ورسم خمسة ملامح للخادم السفير، وهي:

١- أنتم ملح الأرض: أي أن تكون للخدمة مذاق وتأثير.

٢- نور العالم: الاستقامة.

٣- أنت خميرة: أي البركة والنمو.

٤- رائحة المسيح: أي السيرة العطرة.

٥- سفراء المسيح: أي الشهادة للمسيح.