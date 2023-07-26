مدبولى يتابع أعمال تنفيذ منطقة أبراج "الداون تاون" بالعلمين الجديدة

كتب - محمد غايات:

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب انتهاء اجتماعاته مساء اليوم.

وفي مستهل جولته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعدُ إحدى مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الدولة وتستهدف تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدناً خضراء، كما أنه يتم العمل على أن تكون مركزاً لريادة المال والأعمال على المستوى العالمي والإقليمي، ومقصداً للسياحة العالمية والمحلية، لافتا إلى أن المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه لمدينة العلمين الجديدة تضمن أن تشمل كل مقومات الحياة لقاطنيها.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من وزير الإسكان حول الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات القائمة والتي يجري تنفيذها، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذها، مع مراعاة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، بما يليق بمدينة العلمين الجديدة الساحلية.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بمتابعة أعمال تنفيذ منطقة أبراج "الداون تاون"، التى تنفذها شركة "CSCEC" الصينية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على غرار أبراج العاصمة الإدارية الجديدة، حيث صعد الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور الـ 32، لمتابعة سير الأعمال، حيث أوضح وزير الإسكان أن هذه المنطقة تضم عدد 1 برج أيقوني بارتفاع 250 مترا و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، بإجمالي عدد وحدات 2631 وحدة سكنية و231 وحدة تجارية و114 وحدة إدارية.

وأوضح المهندس وائل سمير أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات لعدد 17 دورا بالبرج الأيقوني، كما تم إنهاء أعمال الخرسانات لعدد 32 دورا بالأبراج السكنية الأربعة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي الطريق المؤدي إلى الطريق الساحلي، وصولاً إلى مدينة الفنون، حيث استمع لشرح من وزير الإسكان الذي أشار إلى أن مدينة الفنون تقام على مساحة 260 فداناً، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، منها بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، ودار أوبرا، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح روماني، ومبنى معارض، والعديد من المباني التجارية والفندقية والاستثمارية ووحدات الإسكان الفاخر، حيث بلغت نسبة التنفيذ في بعض المباني نحو 92%، كما تم إنهاء أعمال البلازا الرئيسية، وجار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام؛ لافتاً إلى أن مباني المسرح الروماني ومجمع السينمات والبلازا الرئيسية جاهزة للتسويق بالإضافة إلى أن الكنيسة ستكون جاهزة للتشغيل.