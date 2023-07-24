مدير "الأغذية والأعلاف": تواصل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الموانئ خلال فترة الإجازة

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المركز واصل، خلال فترة إجازة العام الهجري وثورة يوليو، العمل على مدار الساعة للفحص الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وقال العكازي - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة استمرار العمل في القطاعات الخدمية بالوزارة خلال الأعياد والإجازات الرسمية لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأضاف أن فروع المركز تقوم بمهامها في سحب العينات بالموانئ بصورة طبيعية، حرصا على سرعة إنهاء إجراءات النقل والتخزين خارج الدائرة الجمركية ثم تقوم إجراء التحاليل اللازمة وإصدار النتائج بسرعة.

في سياق متصل، تواصل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي متابعة العمل على حقول إنتاج تقاوي الذرة الشامية ومحطات إعداد التقاوى في كافة المحافظات خلال فترة الإجازات، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد في مواقع العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

وأكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أن عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوي الذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش ومتابعة محطات إعداد التقاوي ومحلات الإتجار وثلاجات تخزين تقاوي البطاطس بالمحافظات (بني سويف – الفيوم - المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفر الشيخ – الدقهلية).​