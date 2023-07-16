شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس غدًا الاثنين، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة رطب نهارا على كافة الأنحاء، شديد الحرارة ظهرا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأكدت الهيئة أن حالة الطقس ليلا تكون معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء.
وتصل الحرارة على القاهرة لـ 38 درجة وتكون المحسوسة 40 درجة، وتتراوح الحرارة على المناطق الجنوبية بين 41 إلى 44 درجة.
وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي:
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