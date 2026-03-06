إعلان

بعد القبض على 3 أشخاص.. ليبيا تكشف ملابسات مقتل سيف الإسلام القذافي

كتب : مصراوي

01:40 ص 06/03/2026

سيف الإسلام القذافي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرابلس - (د ب أ)

تعرفت النيابة العامة في ليبيا على هُويات 3 مشتبهين في مقتل سيف الاسلام معمر، نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد القذافي.

وأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم، دون الإفصاح عن أي معلومات حولهم.

وفي منشور على صفحة مكتب النائب العام مساء اليوم الخميس، قالت النيابة: "حدث أن قعد مُرتكبوا واقعة قتل المواطن سيف الإسلام القذافي له يترصّدونه؛ فترقّبوه في محل إقامته إلى أن ظفروا به في فناء مسكن تسوّروا جدار حرمه، وحصروا المجني عليه في مساحة حالت دون توقّيه صولتهم؛ فسدّدوا بنادقهم الرشاشة نحوه، وجعلوا منه رميّة انتضلت فيها مقذوفات أسلحتهم، منها ما استقرّ في جسمه ومنها المارق منه؛ حتى فاضت روحه".

ولفتت النيابة إلى انتقال محققين لمكان وجود المجني عليه وإتمام مناظرة جسده بتسجيل مواضع الإصابات. وتدوين ما بان لهم من ملحوظات عند فحصهم الآثار والأمارات في محل ارتكاب الجريمة؛ مشيرة إلى أنهم استمعوا إلى شهادات من توافروا على معلومات حول الواقعة وما لابسها من ظروف.

وفي ظروف غامضة لم تكشف ملابساتها؛ تعرض سيف الإسلام مطلع فبراير الماضي لعملية اغتيال نفذها مجهولون اقتحموا مقر إقامته بضواحي مدينة الزنتان.

ويعتبر سيف الإسلام ثاني أكبر أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، وأكبر أبناء زوجته الثانية "صفية فركاش".

وإبان حكم والده ترأس سيف مؤسسة القذافي لحقوق الإنسان وأسس ما عرف بمشروع ليبيا الغد الذي أسفر عن الإفراج عن أغلب معارضي والده من السجون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيف الإسلام القذافي ليبيا مقتل نجل القذافي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي يتحدث عن الصبر الجميل.. والمفتي يكشف 3 أنواع
أخبار مصر

السيسي يتحدث عن الصبر الجميل.. والمفتي يكشف 3 أنواع
أبل تطلق MacBook Neo.. مواصفات وسعر أول "ماك" منخفض التكلفة
أجهزة متنوعة

أبل تطلق MacBook Neo.. مواصفات وسعر أول "ماك" منخفض التكلفة
إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
إيران تطلق الموجة الـ21 بصواريخ خيبر شكن ومسيرات على إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تطلق الموجة الـ21 بصواريخ خيبر شكن ومسيرات على إسرائيل

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
حوادث وقضايا

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة