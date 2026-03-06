طرابلس - (د ب أ)

تعرفت النيابة العامة في ليبيا على هُويات 3 مشتبهين في مقتل سيف الاسلام معمر، نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد القذافي.

وأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم، دون الإفصاح عن أي معلومات حولهم.

وفي منشور على صفحة مكتب النائب العام مساء اليوم الخميس، قالت النيابة: "حدث أن قعد مُرتكبوا واقعة قتل المواطن سيف الإسلام القذافي له يترصّدونه؛ فترقّبوه في محل إقامته إلى أن ظفروا به في فناء مسكن تسوّروا جدار حرمه، وحصروا المجني عليه في مساحة حالت دون توقّيه صولتهم؛ فسدّدوا بنادقهم الرشاشة نحوه، وجعلوا منه رميّة انتضلت فيها مقذوفات أسلحتهم، منها ما استقرّ في جسمه ومنها المارق منه؛ حتى فاضت روحه".

ولفتت النيابة إلى انتقال محققين لمكان وجود المجني عليه وإتمام مناظرة جسده بتسجيل مواضع الإصابات. وتدوين ما بان لهم من ملحوظات عند فحصهم الآثار والأمارات في محل ارتكاب الجريمة؛ مشيرة إلى أنهم استمعوا إلى شهادات من توافروا على معلومات حول الواقعة وما لابسها من ظروف.

وفي ظروف غامضة لم تكشف ملابساتها؛ تعرض سيف الإسلام مطلع فبراير الماضي لعملية اغتيال نفذها مجهولون اقتحموا مقر إقامته بضواحي مدينة الزنتان.

ويعتبر سيف الإسلام ثاني أكبر أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، وأكبر أبناء زوجته الثانية "صفية فركاش".

وإبان حكم والده ترأس سيف مؤسسة القذافي لحقوق الإنسان وأسس ما عرف بمشروع ليبيا الغد الذي أسفر عن الإفراج عن أغلب معارضي والده من السجون.