منخفض حراري خماسيني.. ذروة التقلبات الجوية والحرارة بالقاهرة 38 درجة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، يشهد ذروة التقلبات الجوية، بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، لتبلغ العظمى على القاهرة 38 درجة.

وأضافت "منار" لمصراوي، أن البلاد تشهد على مدار اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة، والتي تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء.

وأشارت إلى أن سرعات الرياح تصل إلى 40 كيلو متر على الساعة، ناصحة المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة والقيادة بهدوء على الطرق.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا، بدأت أمس وتستمر حتى غدا الجمعة، لكنها ستكون أقل حدة من الأسبوع الماضي.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: كما تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على تطور السحب الرعدية الممطرة.

كما تشهد البلاد، نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ولكن يكون أقل حدة عن الحالة الجوية السابقة (01 يونيو 2023) حيث يكون مصاحب لها سرعة هبات أقل شدة عن الحالة السابقة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض حراري (خماسيني) متمركز على الصحراء الغربية يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يتقدم للداخل مع تقدم الوقت ليؤثر على أغلب الأنحاء.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس 38 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 30 درجة، وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.