أمطار رعدية وعاصفة جديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة في الفترة من الثلاثاء 6 يونيو إلى الأحد 11 يونيو 2023.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأربعاء 7 يونيو إلى الجمعة 9 يونيو ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية.

الأربعاء 7 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب والصحراء الغربية

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

الخميس 8 يونيو

نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السوحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب البلاد.

الجمعة 9 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

السبت 10 يونيو والأحد 11 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

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