توقعات الطقس.. أمطار متفرقة ورياح نشطة تغطي أغلب الأنحاء

كتب : محمد نصار

09:30 ص 27/02/2026

أمطار ورياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من السبت 28 فبراير 2026 إلى الأربعاء 4 مارس 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة إلى مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما توجد فرص أمطار خفيفة يومي السبت 28 فبراير والأحد 1 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي الإثنين 2 مارس والثلاثاء 3 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تنشط الرياح من السبت 28 فبراير إلى الأربعاء 4 مارس على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس الأرصاد أمطار السواحل الشمالية

