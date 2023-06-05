رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 05 يونيو 2023 إلى السبت 10 يونيو 2023.
وأضافت الهيئة، يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا علي كافة الأنحاء.
وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:
الاثنين 05 يونيو 2023
-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
-فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث %20 تقريبا.
الثلاثاء 06 يونيو 2023
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
-فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث %20 تقريبا.
الأربعاء 07 يونيو 2023
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب
الخميس 08 يونيو 2023
-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
الجمعة 09 يونيو 2023
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد
على فترات متقطعة.
السبت 10 يونيو 2023
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
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