بحضور كبير.. ثقافة بورسعيد تختتم ليالي العرض المسرحي "كاليجولا"

كتب- محمد شاكر:

وسط إقبال وحضور كبير، اختتمت ليالي العرض المسرحي "كاليجولا" لفرقة النصر المسرحية، مساء الجمعة، والذي قدمته على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

"كاليجولا" للكاتب ألبير كامو، وإخراج أحمد عجيبة، دراماتورج وأشعار محمد عبد الهادي، ألحان محمد يحيى، تصميم الديكور د. عاطف زرمبة، تصميم استعراضات كريم مصطفى، الإضاءة عماد الجنايني، مهيمن هشام، المؤثرات الصوتية محمد عثمان، سما منسى. بطولة: شادي حامد، محمد حسن، آية عامر، سارة هاني، هويدا السقا، رائد حجازى، إبرام عياد، مجدى الشناوي، محمد أبو النور، أمجد وائل. وبمشاركة فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية.

العرض عن أشهر مجانين التاريخ، الذي استطاع أن يصل إلى حكم الرومان وتمكن من إسقاط مقاليد الإمبراطورية الرومانية تحت يده وأصبح هو الإمبراطور الروماني، ومن هنا استغل سلطته في ارتكاب أبشع الجرائم في حق رعيته، ولم يكتف بذلك بل كان دائما يحاول أن يجد طريقة لتقمص صفات الإله من إحياء الموتى والتحكم في غروب الشمس وشروقها، وكذلك ظهور القمر واختفائه، ومن هنا أصابته حالة من الجنون وأراد أن يدخل اسمه في التاريخ ويخلد بين العظماء، فقام بغلق مخازن الحبوب حتى يعيش الشعب في مجاعة، وبالفعل راح ضحايا هذه المجاعة أعداد مهولة من الشعب، والغريب أنه وجد متعته في تلك المجاعة لأنه شعر أنه بيديه موت الأشخاص وعند رفع المجاعة وإعطاء الحبوب لهم سوف يرفع عنهم الموت وبذلك أحياهم.