الأوقاف تعلن بدء ذبح لحوم مشروع صكوك الأضاحي

كتب - ممود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء تجهيز لحوم مشروع صكوك الأضاحي، في وقتها الشرعي، وفاء بحق المتبرعين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن عملية ذبح لحوم مشروع صكوك الأضاحي الشرعي الوطني الإنساني يمر بعدة مراحل، هي على النحو التالي:

- مرحلة توريد العجول.

- مرحلة الذبح والتجهيز في الأوقات الشرعية.

- مرحلة التشفية.

- مرحلة التعبئة والتجميد والنقل.

- مرحلة التوزيع على المستحقين.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم توزيع لحوم صكوك الأَضاحي على المستحقين والأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديها.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها مستمرة في توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بجميع المحافظات إلى أن يتم الانتهاء منها تماما.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك لحوم الأضاحي هو مشروع وطني بامتياز، يتم من خلال مشاركة الكثير من أهل الخير، ويأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وضمن مبادرة حياة كريمة.​