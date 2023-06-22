شكل جديد كله انتعاش وبنفس الطعم".. فيروز غيرت شكلها وهتقدملك طعمين جداد هيبهروك
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بعد 13 سنة، فيروز أخدت خطوة جريئة وغيرت شكلها لشكل وألوان جديدة تعكس الطعم الفريد للفاكهة المميزة اللي جوة العلبة.
فيروز دلوقتي في شكل جديد وجريء وألوان تخطفك لكن بنفس الشعير الطبيعي المنعش اللي بتحبه بنكهات الفاكهة الذيذة
جرأة فيروز في التطوير مش هتتوقف بس على الشكل الجديد، انتظروها قريبا بنكهات فاكهة جديدة تضاف لطعم الأناناس والتفاح المنعشين.
صيف 2023 كله حلاوة ولذاذة وانتعاش ... وده الطبيعي من فيروز
سوق مصراوى
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