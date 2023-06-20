الجيزة: رفع 600 حالة إشغال للمحال والمقاهي بالعمرانية وجنوب وإمبابة
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، رفع 600 حالة إشغال للمحال والمقاهي بالعمرانية وجنوب وإمبابة، وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وبحسب بيان اليوم، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود هذه الأحياء في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتسهيل الحركة المرورية في العمرانية.
وأكدت المحافظة، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة بشوارع الثلاثيني والهنيدي ترعة الزمر وسيدي عمار والسيدة زينب -أرض الجواهر وأبو زارع وحامد عبد العظيم والمعاون عمرانية شرقية وعثمان محرم وتم رفع جميع التعديات والإشغالات.
وفي حي جنوب تم شن حملات بشوارع المجزر الآلي و جسر الكنيسة وميدان المنيب و البحر الأعظم استهدفت رفع تعديات المقاهي والكافيهات.
وفي حي إمبابة، تم إزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بشوارع الوحدة ومحمد حجازي والعامل الأول.
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