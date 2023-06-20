قرار جمهوري بتعيين نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 248 لسنة 2023 حول تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أن: يُستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب لكل من:

1- من محكمة النقض

- المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة.

- المستشار مراد فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، عضوا بالهيئة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.