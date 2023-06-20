قرار جمهوري بتعيين نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات
كتب- مصراوي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 248 لسنة 2023 حول تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أن: يُستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب لكل من:
1- من محكمة النقض
- المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة.
- المستشار مراد فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، عضوا بالهيئة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
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