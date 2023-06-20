إعلان

BBC

قرار جمهوري بتعيين نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات

04:42 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
قرار جمهوري بتعيين نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 248 لسنة 2023 حول تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أن: يُستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب لكل من:

1- من محكمة النقض

- المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة.

- المستشار مراد فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، عضوا بالهيئة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تعيين نائب رئيس محكمة النقض رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

7 أيام.. قرار رسمي من الحكومة بعدد أيام إجازة عيد الأضحى