الطقس الآن| 38 في القاهرة.. وتحسن كبير خلال ساعات

أول تعليق من "كهرباء البحيرة" بعد انقطاع التيار في السادات والنوبارية



(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا تزال الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الحرارة الآن على القاهرة 38 درجة بينما تختلف الأجواء تماما على السواحل الغربية فدرجة الحرارة في الإسكندرية ومطروح 22 درجة.

كما أوضحت الهيئة، أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة هبوب رياح شمالية غربية تبدأ على إثرها درجات الحرارة في الانخفاض النسبي على القاهرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد الأيام حتى الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية.

وذكرت في بيان لها، أنه يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

ويشهد يوم السبت فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، علاوة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.