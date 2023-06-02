برواتب تصل لـ4 آلاف جنيه.. وظائف في القاهرة والقليوبية -طرق التقديم

​​​كيف تحمي نفسك من الأتربة في فترة ما بين المواسم؟

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة العمل، تفاصيل وظائف جديدة خالية في محافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك للعمل في شركات القطاع الخاص، بعدد من التخصصات، برواتب تصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.

وتشمل فرص العمل المتاحة، التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيو 2023.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

أولا- محافظة القاهرة

فرص عمل في مطعم بالزاوية الحمراء

- عدد 20 ويتر براتب 3 آلاف جنيه.

- عدد 50 عضو فريق براتب 3 آلاف جنيه.

- عدد 10 كاشير براتب 3300 جنيه.

- عدد 10 مساعد كاشير براتب 4450 جنيه.

- عدد ديسبنشر (مراقب ديليفري) براتب 3900 جنيه.

الشروط _ مؤهل عالي – متوسط – طلبة – السن 18 : 35 سنة.

- تأمين اجتماعي – صحي - سكن للمغتربين.

شركة حراسة وأمن

- عدد 270 ضابط أمن ذات مؤهل عالي – متوسط – خبرة سنة.

مواقع العمل

- (مول بالشيخ زايد وسط البلد براتب 3500 : 4000 جنيه.

- (العاصمة الإدارية براتب 3500 جنيه – إقامة – مواصلات).

- التجمع الثالث براتب 3600 جنيه.

- العاشر من رمضان براتب 3250 جنيه – إقامة – مواصلات.

التحرير براتب 2900 جنيه – وجبات.

- السن 21 : 55 سنة.

- تأمين اجتماعي – صحي.

شركة حراسة وأمن

- عدد 450 ضابط أمن إداري

- الشروط: مؤهل متوسط – ابتدائي – بدون مؤهل.

- السن 18 : 55 سنة.

- الراتب 2600 : 4000 جنيه.

- المزايا: تأمين صحي – اجتماعي – سكن – مواصلات.

مواقع العمل ( مصنع بمدينة نصر – كمبوند تحت الإنشاء - كمبوند مدينتي – محطة الكهرباء في إمبابة.

شركة تعمل في الاتصالات

- عدد 10 مهندس اتصالات - كهرباء -بكالوريوس هندسة - السن 22 : 40 سنة.

- عدد 10 فني كهرباء – مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط – السن 18 : 35 سنة.

- المزايا (تأمين اجتماعي – توفير سكن).

شركة تعمل في الاستثمار

- عدد 400 عضو فريق – مؤهل متوسط.

- 50 عامل مخزن – من الجنسيين.

- 50 عامل إنتاج – من الجنسين.

- الشروط: السن 20 : 38 سنة.

- الراتب : 3500 جنيه : 4000 جنيه.

- توفير بدل انتقال – تأمين اجتماعي – صحي.

ثانيا- محافظة القليوبية

وظائف في الملابس الجاهزة

- عدد 8 عامل سنجر.

- عدد 100 عامل جوكر.

- 5 مساعد أمين مخزن.

- عدد 4 مساعد فرش وقص.

- عدد 4 مشرف جودة.

- عدد 4 أمين مخزن .

- عدد 6 عامل مخازن.

- الشروط: مؤهل عالي – متوسط – بدون مؤهل.

- السن: 18 : 25 سنة – خبرة سنتين.

وظائف في الخزف

- عدد 50 عامل إنتاج.

- عدد 100 عامل خزف.

- الشروط: مؤهل متوسط – ابتدائية.

- السن : 25 : 40 سنة.

طرق التقديم

دعت وزارة العمل، من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، التوجه إلى الوزارة- 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.

توجيه مهم

وجه حسن شحاتة وزير العمل، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

استقبال وترشيح

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.