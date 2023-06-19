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أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

09:06 م الإثنين 19 يونيو 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا.

وأكدت الهيئة، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، بينما يكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء ليلا.

وتوقعت أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والتي تزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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سوق مصراوى

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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