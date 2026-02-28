قال المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول تحرك بمرونة وسرعة قصوى منذ اللحظات الأولى للتصعيد العسكري في المنطقة، كاشفًا عن توجيهات مباشرة من الوزير المهندس كريم بدوي بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة كافة أنشطة الغاز والمنتجات البترولية على مدار الساعة، مؤكداً وصول الاحتياطيات إلى مستويات آمنة تماماً.

وأضاف "ناجي"، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المهندس كريم بدوي استهل نشاطه اليوم بزيارة تفقدية لمركز التحكم القومي للغاز الطبيعي، المسؤول الأول عن تشغيل الشبكة القومية وتأمين احتياجات محطات الكهرباء والمصانع والمنازل، وذلك للاطمئنان ميدانياً على انتظام تدفق الإمدادات واستقرار الخدمات في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث أن قطاع البترول كان قد اتخذ خطوات استباقية عززت من قدرة الدولة على امتصاص الصدمات، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وإنشاء محطات التغييز لاستقبال وتدفق الغاز المسال جعلت الشبكة القومية قادرة على استيعاب أي متغيرات طارئة في سلاسل الإمداد نتيجة الأزمة الراهنة.

وأوضح المهندس محمود ناجي أن مصر تمتلك تنوعاً استراتيجياً كبيراً في مصادر الحصول على الطاقة، حيث تعتمد الوزارة على مزيج من الإنتاج المحلي، وعقود حكومية طويلة الأجل، وشراكات مع مؤسسات عالمية، مضيفاً أن هذا التعدد يحمي السوق المصري من الآثار الحادة لتقلبات الأسعار العالمية أو انقطاع التوريد من مصدر واحد.

وذكر أن وزير البترول أصدر تعليمات صارمة لغرفة العمليات بضرورة العمل على تعظيم الإنتاج المحلي ومتابعة سير العمل في الحقول ومعامل التكرير لحظة بلحظة، مشدداً على أن الأولوية القصوى هي ضمان توافر الطاقة للمواطنين والقطاعات الصناعية دون أن تشعر الحياة اليومية بأي تأثيرات سلبية.

واختتم أن الدولة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية، ويتم حالياً تفعيل الخطط المناسبة للظرف الراهن بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء، بما يضمن استقرار المنظومة الوطنية للطاقة بعيداً عن تداعيات الصراعات المحيطة.