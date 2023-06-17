أول رحلة يوم 22 يونيو.. جدول مواعيد سفر قطارات العيد 2023
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كتب- محمد نصار:
انتهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر من حجز قطارات عيد الأضحى الأساسية، على أن يبدأ السفر خلال الأيام القليلة القادمة.
ويكون جدول مواعيد سفر قطارات العيد 2023 وفقا لتاريخ يوم الحجز الخاص بالتذاكر على النحو التالي:
- السفر يوم 22/6/2023 وذلك لمن حجز يوم 8/6/2023.
- السفر يوم 23/6/2023 وذلك لمن حجز يوم 9/6/2023.
- السفر يوم 24/6/2023 وذلك لمن حجز يوم 10/6/2023.
- السفر يوم 25/6/2023 وذلك لمن حجز يوم 11/6/2023.
- السفر يوم 26/6/2023 وذلك لمن حجز يوم 12/6/2023.
- السفر يوم 27/6/2023 وذلك لمن حجز يوم 13/6/2023.
- السفر يوم 28/6/2023 وذلك لمن حجز يوم 14/6/2023.
ومن المقرر أن يتم الدفع بعدد من القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى المبارك من أجل استيعاب الطلب المتزايد من قبل الركاب على السفر قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.
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