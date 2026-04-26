سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

09:23 ص 26/04/2026 تعديل في 08:37 م

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 26-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4665 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 6000 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى7000 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8000 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 56000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248800 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4709 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

