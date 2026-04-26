كشفت مصادر عن موعد غلق قاعات الأفراح، وذلك بعد قرار لجنة إدارة الأزمات اليوم بعودة مواعيد الغلق بداية من يوم الثلاثاء إلى طبيعتها قبل قرارت الترشيد.

وأوضح المصدر، أنه وفقا لقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنظيم مواعيد تشغيل المحال خلال فصل الصيف، فأن مواعيد غلق قاعات الأفراح سيكون نفس موقف غلق المطاعم والكافيهات والتي سيكون العمل فيها بداية من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، وبالتالي فغلق قاعات الأفراح سيكون الساعة 1 صباحًا بعد أن كانت تغلق في الساعة الحادية عشر.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار الغلق المبكر للمحال والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.