وزير التخطيط يستعرض 3 مؤشرات مهمة عن الاقتصاد.. تعرف عليها

كتب : محمد سامي

07:59 م 26/04/2026

أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

قدم الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، عرضًا حول انعكاسات الازمة الراهنة على توقعات النمو واتجاهات التضخم على المستويين المحلي والعالمي، والسيناريوهات المتوقعة من جانب المؤسسات الدولية.

وأوضح وزير التخطيط خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات، أنه فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي فإن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 % عام 2025.

كما يتوقع الصندوق تراجعا حادًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1% عام 2026، وذلك انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلا عزوف المستثمرين عن المخاطر فى الأسواق المالية.

كما لفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1% في عام 2025 إلى 2.8% في عام 2026.

