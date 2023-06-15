طقس الجمعة.. تحذير من الأرصاد والحرارة بالقاهرة 37 درجة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، غدا الجمعة 16 يونيو 2023.

ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على جميع الأنحاء، شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة، إن البلاد تشهد ليلا، طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة، محذرة من التعرض لأشعة الشمس، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، فيما يشهد البحر الأحمر حالة جوية معتدلة، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وأوضحت أن أبرز الظواهر الجوية، تتمثل في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى معتدل بقيمة 20 كم/س، والجو يكون غائم جزئيًا، بينما يسود الوجه البحري نشاط للرياح معتدل بقيمة 18 كم/س والجو يكون مشمس، كما تشهد السواحل الشمالية الغربية تشهد نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة بقيمة 42 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا.

ويسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، شبورة مائية في الصباح ونشاط رياح معتدل بمقدار 20 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسودها نشاط للرياح أحيانًا، بمعدل 36 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا، وشمال الصعيد يشهد نشاط للرياح بمعدل 28 كم/س، والجو يكون مشمس، وجنوب الصعيد يسود نشاط للرياح معتدل بقيمة 22 كم/س، والجو مشمس.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 37، الصغرى 27، الإسكندرية العظمى 354، الصغرى 23، العلمين الجديدة العظمى 35، الصغرى 23، السلوم العظمى 31، الصغرى 22، سيوة العظمى 36، الصغرى 26، وادي النطرون العظمى 37، الصغرى 26.