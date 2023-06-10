رياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة



كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بداية من اليوم السبت الموافق ١٠ يونيو، إلى الخميس ١٥ يونيو.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تستقر الأحوال الجوية على معظم المدن والمحافظات وتنتهي التقلبات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وجاء بيان هيئة الأرصاد كالتالي: يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة في بعض المناطق المطلة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة ليلا على كافه أنحاء الجمهورية.

طقس السبت..

يكون نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

طقس الأحد والإثنين..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وعلى الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء..

يقتصر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء وجنوب الصعيد بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.