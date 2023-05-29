صاحب "التيه" و"مدن الملح".. من هو عبد الرحمن منيف الذي احتفى به جوجل؟

كتب- مصراوي:

احتفى مؤشر البحث العالمي جوجل اليوم بذكرى ميلاد الروائي العربي عبد الرحمن منيف، صاحب خماسية "مدن الملح" و"التيه"، الذي تنقل بين عواصم القرار العربية ميلادا وحياة حتى وفاته في دمشق 2004.

من هو عبد الرحمن منيف؟

عبدالرحمن منيف، هو خبير اقتصادي وأديب وناقد حداثي سعودي، عُد واحداً من أهم الكُتاب والرِوائيين العرب خلال القرن العشرين. وأشهر رُواة سيرة الجزيرة العربية المُعاصرة، وأحد أعمدة السرد العربي البارزة في العصر الحديث. ينتمي إلى بلدة قصيبا الواقعة على طريق عيون الجوى شمال إمارة منطقة القصيم في وسط الجزيرة العربية، السعودية. وكان والده أحد كبار التجار المشهورين والذي يسافر ويتنقل باستمرار بين الشام والسعودية.

وكحال والده، اتسمت حياة عبدالرحمن منيف بالترحال، فقد ولد في 29 مايو 1933 بالعاصمة الأردنية عمان. وتوفي عن عمر ناهز السبعين عاما، إثر أزمة قلبية، في مدينة دمشق 24 يناير 2004.

وعاش منيف فترةً طفولته بين الأردن والسعودية، وأتم مراحل دراسته الأولى في عمان وحصل منها على الشهادة الثانوية، ثم انتقل إلى العراق والتحق بكلية الحقوق في بغداد قبل أن يتم إبعاده بقرار سياسي عام 55 مع مجموعة من الطلاب العرب. لينتقل إلى مصر لإكمال دراسته.

وارتحل منذ عام 1958 إلى يوغوسلافيا لإكمال دراسته العليا في جامعة بلغراد، وحصل منها على الدكتوراه في الاقتصاد (مجال اقتصاديات النفط).

مارس العمل السياسي الحزبي في سوريا ثم أنهى علاقته السياسية التنظيمية الحزبية رسميا بعد مؤتمر حمص 1962، وعمل بعدها في الشركة السورية للنفط، حتى غادر إلى بيروت عام 1973 حيث عمل في مجلة البلاغ. ونشر أعماله الروائية الأشجار، وتزوج خلال تلك الفترة من سيدة سورية تدعى سعاد قوادري وأنجب منها ثلاث أبناء وابنة واحدة.

لاحقا في عام 1975 عاد ليقيم في بغداد، وتولى تحرير مجلة "النفط والتنمية" العراقية حتى عام 1981، حيث غادر إلى فرنسا متفرغاً للكتابة. وبعدها، عاد إلى دمشق 1986، حيث صارت مقر إقامته الدائمة، إلى حين توفي، وبها دُفن، بناء على وصيته.

أعمال عبد الرحمن منيف

كانت "الأشجار واغتيال مرزوق" أولى الروايات التي نشرها عبد الرحمن منيف عام 1973. تلتها "قصة حب مجوسية"، و"شرق المتوسط"، و"النهايات"، و"حين تركنا الجسر"، و"سباق المسافات الطويلة"، و"التيه" و"الأخدود"، وخماسية مدن الملح الشهيرة، و"أرض السواد"، و"أسماء مستعارة"، و"الباب المفتوح".

كما أن له أعمال غير روائية كثيرة، بينها: " العراق هوامش من التاريخ والمقاومة، ورحلة ضوء، وذاكرة للمستقبل".

وحاز عبد الرحمن منيف على جائزة العويس الثقافية في دورتها الثانية عام 1989 وحصل على جائزة ملتقى القاهرة للإبداع الروائي في دورته الأولى عام 1998. كما كرمه الملتقى بإهداء دورته الثالثة عام 2005 إلى اسمه تخليدا لأعماله.