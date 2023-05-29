غدا.. تسليم أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار في أكتوبر الجديدة



كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023، في مواعيد محددة وفقا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة القطع من 301 : 358 يوم الاثنين 29/5/2023.

وأضاف ، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6 من 1 : 50 يوم الثلاثاء 30/5/2023، والقطع من 51 : 100 يوم الأربعاء 31/5/2023، والقطع بالمجاورة 7 من 1 : 40 يوم الخميس 1/6/2023، والقطع من 41 : 80 يوم الأحد 4/6/2023، والقطع من 81 : 120 يوم الاثنين 5/6/2023، والقطع من 121 : 160، يوم الثلاثاء 6/6/2023، والقطع من 161 : 200، يوم الأربعاء 7/6/2023، والقطع من 201 : 240، يوم الخميس 8/6/2023.

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بأنه سيتم القطع من 241 : 280 يوم الأحد 11/6/2023، والقطع من 281 : 320يوم الاثنين 12/6/2023، والقطع من 321 : 360 يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع من 361 : 400 يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع من 401 : 440 يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من 441 : 480 يوم الأحد 18/6/2023، وتخصيص الأيام من الاثنين 19/6/2023 إلى الأربعاء 21/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.