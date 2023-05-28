هارفارد تُكرم هالة زايد.. والوزيرة السابقة: الجامعة علامة بارزة للتعاون في الصحة مع مصر
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مصراوي:
كرمت جامعة هارفارد، في مقرها ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، ضمن احتفالية بتخريج دفعة هارفارد السنوية للحاصلين على درجة الماجستير.
وخلال التكريم أعربت الدكتورة هالة زايد، الوزيرة السابقة للصحة والسكان، عن امتنانها للشراكة "الاستثنائية" في مجال التعليم الطبي بين كلية الطب بجامعة هارفارد، ووزارة الصحة المصرية.
وقالت زايد، في كلمة لها بهارفارد:"إن الشراكة بين الجامعة ووزارة الصحة المصرية، تمثل علامة بارزة في التعاون بين الجانبين لتطوير الرعاية الصحية ودعم التعليم في القطاع الطبي بمصر وكانت مهمة في تطوير المهارات والكفاءات للطاقم الطبي.
وأكدت خلال الكلمة على الرؤية القيادية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة:"الرئيس كان أول من دعم التعاون الدولي والقيمة التي تجلبها الشراكة لمصر".
كما أعربت هالة زايد عن امتنانها العميق لكل أعضاء هيئة التدريس والموظفين في كلية الطب بجامعة هارفارد مقدمة الشكر له قائلة:"أشكركم جميعا، خالص التقدير لكل العاملين لمساهمتهم في نظام التعليم الطبي في مصر.. كانت مساهمتكم مهمة في تطوير المهارات والكفاءات لطاقمنا الطبي".
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