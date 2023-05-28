10 نصائح مهمة من الحج السعودية للحجاج في المطار

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كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدة تنبيهات وإرشادات مهمة لحجاج بيت الله الحرام المقبلين على السفر لأداء فريضة الحج، خصوصا عند استلام حقائبهم في المطار.

جاء ذلك في "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" في إطار الحفاظ على السلامة العامة عند استلام الحقائب، وحملتها التوعوية تحت عنوان "أذن بالناس.. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق".

وجاءت الإرشادت على النحو التالي:

1- تجنب حمل الأمتعة الثقيلة.

2- تجنب لمس حقائب الآخرين.

3- تجنب الازدحام حول السير.

4- اطلب المساعدة لحمل حقائبك.

5- استخدم العربات المخصصة للحقائب.

6- انتبه للآخرين من حولك.

7- لا تهمل أمتعتك داخل صالات المطار.

8- لا تهمل أمتعتك أثناء تنقلك في رحلة الحج.

9- علّم حقيبتك بعلامة مميزة للتعرف عليها أثناء استلامها من السير.

10- لمعرفة أمتعتك عند استلامها قارنها برقم بوليصة الشحن.