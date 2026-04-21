أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية صباحية بعدد من شوارع حيّي بولاق الدكرور والدقي، لمتابعة مستوى النظافة العامة والتأكد من إزالة الإشغالات، موجّهًا بضرورة تكثيف التواجد الميداني وعدم السماح بتراكم المخلفات أو وجود بؤر للقمامة، مع مضاعفة الجهود خلال الفترة الصباحية لتحقيق تحسن ملموس في الحالة العامة للشوارع.

وشملت الجولة عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، من بينها السد العالي، وجاد عيد، والدكتور ميشيل باخوم، والكشافة، وأحمد زويل، والتحرير، وسليمان جوهر، وحسن والي، والمصرف، ومدخل شارع العشرين، والرشاح، وطريق ناهيا، إلى جانب شوارع الفرن وعبد الحميد شريف وطريق زنين.

ورصد المحافظ، خلال الجولة، قيام بعض المواطنين بحجز أماكن انتظار السيارات أمام العقارات بشارع النيل في حي الدقي، موجّهًا رئيس الحي بسرعة إزالة تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين، مع توجيه إنذار لمسؤولي الإشغالات ونائب رئيس الحي للقطاع المختص.

كما وجّه محافظ الجيزة، برفع الإشغالات بشوارع السد العالي وسليمان جوهر والتحرير، ومنع أي تعديات من المحال التجارية أو الكافيهات على أرصفة المشاة، وذلك بعد ملاحظة وجود إشغالات تعوق حركة المواطنين.

وضبط المحافظ، في حي بولاق الدكرور، وجود مواقع لفرز المخلفات داخل الكتلة السكنية، أحدها بشارع المصرف وآخر بطريق ناهيا، موجّهًا بإخلاء وغلق المحال المخالفة فورًا ومنع ممارسة هذا النشاط داخل المناطق السكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما رصد المحافظ خلال جولته عددًا من أوجه القصور في مستوى النظافة، شملت مناطق أسفل محور صفط اللبن، ونزلة بهجت، وشارع المصرف، ومنطقة الشوربجي مع شارع العشرين، موجّهًا بسرعة رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بتلك المواقع.

ووجّه محافظ الجيزة إنذارات لمسؤولي ومشرفي النظافة ونواب رؤساء الأحياء المعنيين بملف النظافة في بولاق الدكرور والدقي، مؤكدًا ضرورة تحسين الأداء وتكثيف التواجد الميداني، ومشددًا على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تقصير أو تكرار للمخالفات.