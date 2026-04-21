إعلان

"كسر القيود القديمة".. إشادة دولية بنهج مصر في التعامل مع سعر الصرف

كتب : أحمد الخطيب

02:05 م 21/04/2026

روبن بروكس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد المحلل الاقتصادي روبن بروكس، الرئيس السابق للاستراتيجية العالمية في معهد بروكينجز، بأداء الجنيه المصري أمام الدولار، معتبرًا أن مصر اتخذت "القرار الصحيح" بالسماح بانخفاض العملة بشكل مبكر وحاد، بدلًا من تأجيل التصحيح كما كان يحدث في السابق.

وفي تحليل نشره عبر منصة Substack (سبستاك)، استند بروكس إلى الإطار النظري الذي طرحه كل من جييرمو كالفو وكارمن راينهارت في دراستهما الشهيرة عام 2002 حول "الخوف من التعويم"، والتي تشير إلى أن كثيرًا من اقتصادات الأسواق الناشئة تتجنب تحرير أسعار الصرف خشية التقلبات، ما يؤدي في النهاية إلى أزمات أشد حدة.

كسر نمط تاريخي من الأزمات

وأوضح بروكس أن مصر كانت لسنوات من أبرز الحالات التي تجسد هذا "الخوف من التعويم"، حيث اعتمدت على تثبيت الجنيه مقابل الدولار لفترات طويلة، رغم تعرضها لصدمات خارجية متكررة، خاصة في أسعار الغذاء والطاقة، باعتبارها مستوردًا رئيسيًا لهما.
وأشار إلى أن هذا النهج كان يقود في النهاية إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، قبل أن تضطر الدولة إلى خفض انفجاري لقيمة العملة، يعقبه ركود اقتصادي وفترات ممتدة من الضغوط المعيشية.


لكن، بحسب التحليل، كسرت مصر هذا النمط مؤخرًا، إذ سمحت للجنيه بالتراجع المبكر، ما ساهم في تجنب سيناريوهات أكثر حدة كانت ستظهر لاحقًا.


واعتبر بروكس أن هذا التحول "يستحق إشادة كبيرة"، رغم التكلفة السياسية والاقتصادية قصيرة الأجل، المتمثلة في ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكلفة الواردات.


وأكد أن الخفض التدريجي والمبكر للعملة، رغم صعوبته، يظل أقل تكلفة بكثير من التخفيضات المفاجئة والعنيفة التي شهدتها مصر في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن "مصر تفعل الشيء الصحيح".

مقارنة مع اقتصادات ناشئة

وأبرز التحليل تميز الحالة المصرية مقارنة بعدد من الاقتصادات الناشئة، حيث لا تزال بعض الدول تتبنى سياسات دفاعية عن عملاتها. فتركيا، على سبيل المثال، تواصل التدخل لدعم عملتها حتى عبر أدوات غير تقليدية، بينما لا تزال باكستان تميل إلى ربط عملتها بالدولار.

في المقابل، أشار إلى أن الهند تعد من الدول القليلة التي تسمح بمرونة نسبية في سعر الصرف، لكنها تاريخيًا كانت أقل "خوفًا من التعويم" مقارنة بمصر أو الأرجنتين، ما يجعل التحول المصري الأخير لافتًا بشكل خاص في سياق الأسواق الناشئة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الجنيه المصري الأسواق الناشئة تعويم الجنيه صندوق النقد الدولي سعر الدولار

أحدث الموضوعات

أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
رياضة محلية

مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
نصائح طبية

ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء
اقتصاد

بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زووم

كلية أنسي ساويرس بالجامعة الأمريكية الأفضل في أفريقيا وضمن أفضل 100 كلية
جامعات ومعاهد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

