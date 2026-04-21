كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، وقعت مشاجرة بين طرف أول مكون من 6 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية، وطرف ثان مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على أولوية المرور بين اثنين من الطرفين أثناء استقلالهما دراجتين ناريتين بدائرة المركز، حيث استعان كل طرف بباقي الأشخاص، وتعدوا على بعضهم بالضرب، وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم.

وأسفرت الواقعة عن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري، تصادف وجوده بشرفة شقته بمحل الواقعة.

ضبط المتهمين بعد مشاجرة بالأسلحة النارية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، والتي شملت 3 بنادق خرطوش، و2 فرد خرطوش، و5 أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلاف ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

