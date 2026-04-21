أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع عدد (1864) إمام وخطيب ومدرس، للعمل بجميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر فتح التقديم اعتبارًا من ٤ حتى ١٨ مايو القادم، من خلال بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن لأصحاب المؤهلات التالية، التقدم للمسابقة، وهي:

- خريجو كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات أصول الدين بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الشريعة بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات اللغة العربية.

خريجو كليات القرآن الكريم.

- خريجو كليات اللغات والترجمة "قسم الدراسات الإسلامية بجميع اللغات".

- خريجو "كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

- خريجو كلية التربية بجامعة الأزهر، شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية".