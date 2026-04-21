مسابقة أئمة الأوقاف 2026.. من يحق لهم التقديم؟
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع عدد (1864) إمام وخطيب ومدرس، للعمل بجميع محافظات الجمهورية.
ومن المقرر فتح التقديم اعتبارًا من ٤ حتى ١٨ مايو القادم، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: اضغط هنا
ويمكن لأصحاب المؤهلات التالية، التقدم للمسابقة، وهي:
- خريجو كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.
- خريجو كليات أصول الدين بجامعة الأزهر.
- خريجو كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.
- خريجو كليات الشريعة بجامعة الأزهر.
- خريجو كليات اللغة العربية.
خريجو كليات القرآن الكريم.
- خريجو كليات اللغات والترجمة "قسم الدراسات الإسلامية بجميع اللغات".
- خريجو "كلية الإعلام بجامعة الأزهر.
- خريجو كلية التربية بجامعة الأزهر، شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية".