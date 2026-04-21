إعلان

مسابقة أئمة الأوقاف 2026.. من يحق لهم التقديم؟

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:18 م 21/04/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع عدد (1864) إمام وخطيب ومدرس، للعمل بجميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر فتح التقديم اعتبارًا من ٤ حتى ١٨ مايو القادم، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ويمكن لأصحاب المؤهلات التالية، التقدم للمسابقة، وهي:

- خريجو كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات أصول الدين بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الشريعة بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات اللغة العربية.

خريجو كليات القرآن الكريم.

- خريجو كليات اللغات والترجمة "قسم الدراسات الإسلامية بجميع اللغات".

- خريجو "كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

- خريجو كلية التربية بجامعة الأزهر، شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية".

مستند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير يضع روشتة نجاح مبادرة إحلال السيارات الكهربائية بالبنزين القديمة
أخبار السيارات

خبير يضع روشتة نجاح مبادرة إحلال السيارات الكهربائية بالبنزين القديمة
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
أخبار مصر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
رئيس هيئة الدواء لمصراوي: المتداول عن زيادة أسعار الأدوية غير دقيق.. ومخزون
أخبار المحافظات

رئيس هيئة الدواء لمصراوي: المتداول عن زيادة أسعار الأدوية غير دقيق.. ومخزون
مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
نصائح طبية

مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زووم

بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟