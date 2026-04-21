صور.. رفع 80 طن قمامة بالعجيزي في طنطا بعد شكاوى المواطنين

كتب : محمد نصار

11:55 ص 21/04/2026 تعديل في 11:55 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    رفع قمامة بالعجيزي في طنطا
  • عرض 7 صورة
    رفع قمامة بالعجيزي في طنطا
  • عرض 7 صورة
    رفع قمامة بالعجيزي في طنطا
  • عرض 7 صورة
    رفع قمامة بالعجيزي في طنطا
  • عرض 7 صورة
    رفع قمامة بالعجيزي في طنطا
  • عرض 7 صورة
    رفع قمامة بالعجيزي في طنطا

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول جهود الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بمحافظة الغربية، بشأن تراكم كميات كبيرة من المخلفات بمنطقة العجيزي بشارع الحكمة، التابعة لحي أول طنطا.

وأشار التقرير إلى تلقي الوزارة شكاوى من عدد من المواطنين بشأن تراكم القمامة بالموقع المشار إليه، الأمر الذي تسبب في تضرر الأهالي وإعاقة حركة المرور والسير.

وعلى الفور، تم الدفع بلجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، برئاسة الأستاذ محمود سامي، مدير الإدارة، لمعاينة الموقع على الطبيعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وبتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تم الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة، بمتابعة من السكرتير العام ورئاسة الحي، حيث جرى اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع تراكمات المخلفات.

وأسفرت الجهود عن إزالة أكثر من (80) طنًا من القمامة المتراكمة، بما ساهم في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في تلقي شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات، والتعامل الفوري معها، وسرعة الاستجابة بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

